Vald plaanib Mustlas sportimisvõimalusi parandada

Detailplaneeringust võib lugeda, et kinnistu lääneküljele on kavandatud spordiväljakute ala, kuhu on võimalik rajada kaks liivkattega palliväljakut. Lisaks on alale ette nähtud üks tartaankattega multifunktsionaalne spordiväljak, mis on eraldatud umbes kolme meetri kõrguse piirdega. Universaalspordiväljak võimaldab tegelda ühe väljaku ulatuses mitmesuguste pallimängudega. Kunstmurukattega minijalgpalliväljak on kavandatud staadioni ja põhihoone vahelisele murule. Samuti on detailplaneeringus välja toodud muudatused, mis teevad paremaks kergejõustiku harrastamise ja väliõppe.