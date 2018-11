Tulevik annab hooajale lõppakordi

Tammeka läbis tänavuse meistriliigahooaja viie võidu, kolme viigi ja 12 kaotusega, mis andis talle liigatabelis seitsmenda koha. Päästev kuues koht, mis taganuks püsimajäämise kõrgliigasse, jäi vaid punkti kaugusele: selle koha napsas Põlva Lootos. Kahtlemata üritavad tartlannad oma meistriliigakogemust maksma panna, tõstes mängutempo avavilest alates piirini, mida nad usuvad meie naistele üle jõu käivat. Ja kahtlemata jahitakse kiiret avaväravat, millega pinged endalt maha võtta. Kodumeeskonna peatreener Sergei Vassiljev ütles Tulevik TV saates «Finiš!», et on Tammeka mängustiiliga väga kursis ning käis nende viimast meistriliigamängu ka kohapeal vaatamas ning ülestähendusi tegemas. Seega on tal analüüs kindlasti tehtud ning Tartu satsi nõrgad kohad teada. Intrigeeriv on asjaolu, et Tammeka väravasuul seisab meie kollkipper, veel mullu meie naiskonna eest esiliigas mänginud Reti Talts.