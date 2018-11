Ergutuspreemiate väljaandmist põhjendas konkursi üks elluviijaid, valla keskkonnaspetsialist Karin Saar sellega, et on nähtud: inimesed on tulnud Viljandi valda, ostnud vana räämas talukoha ja hakanud seda uuesti üles ehitama. «Silmaga ei pruugi seal veel õitemerd ja meeletut ilu näha olla, aga inimesed on juba ära teinud suure töö ja näinud vaeva. Vald tahab ergutuspreemiatega lisada motivatsiooni ja neid inimesi tunnustada. Neist ei pruugi tulla kauneimad kodud, aga oleme saanud tublide kodanike võrra rikkamaks.»