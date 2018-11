Filmiarvustus. Kuningas on surnud. Elagu kuningas!

Rami Maleki kehastatud Freddie Mercury on nii ehe, et võtab kananaha ihule.

Ma pean tunnistama, et ei olnud noorena suurem asi Queeni fänn. Laias laastus on põhjus üsna proosaline: ma lihtsalt ei teadnud sellest pundist tema kõrgajal midagi. Tõsi, on mingi hägune mälestus esimestest MTV vaatamistest. Paraku mõjus «I Want To Break Free» noorukile, kelle kodus toona vaid Vello Orumetsa linte kuulati, liiga perverssena.