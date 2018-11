Endel Nirk ja kadunud Lenin. Ühe raamatu lugu

Tõrva kirik-kammersaal on Ilmar Kõveriku korraldava käe all kujunenud kohaks, kus alati toimub midagi. Kui ta arvas, et oleks paras aeg rääkida pisut Henrik Visnapuust, kutsus ta minu kohale. Sisenedes jäi vasakule valge linaga kaetud laud. Sellel olid Mulgimaalt pärit ja Helme kalmistul viimse puhkepaiga leidnud Endel Nirgi eludaatumitega (1925–2018) foto ning tema raamatud, igaühest kahe-kolmene virnake.