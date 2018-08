Arst vaatas mu üle, kuulas kaebused ära ja käskis tulla tagasi proove andma – kohe neid võtta ei saanud. Leppisime uue aja kokku ja sõitsin mõne päeva pärast teist korda Tartusse. Et proovide laboris analüüsimine nõudis samuti natuke aega, pidin kolmandatki korda Tartusse sõitma, et arsti käest kuulda, mis mul viga on ja milliseid tablette peaksin neelama. Niisiis olin kulutanud ainuüksi selleks, et diagnoosi saamiseks arsti juurde ja tagasi sõita, kuus tundi ja hulga bensiini. Tagatipuks kirjutas doktor mulle välja füsioteraapiaseansid, mida tehti loomulikult ainult Tartus.