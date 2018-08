Viljandimaa suurima piimatootja Kõos asuva osaühingu Mangeni PM tegevjuht Meelis Venno ütles, et tal on maisi maas 450 hektarit ja sellega katab tänavu peaaegu neljandiku lehmadele vajamineva koresööda vajadusest. Kuna tõlvikud on peagi valmis, saab saaki juba mõne nädala pärast koristama hakata.