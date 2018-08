Filmiarvustus. Noored tahavad noori

Kui nüüd piiluda kinosõbra kiirvaliku tähtsaimale lehele imdb.com, siis ega seal filmi päisesse sätitud kollased tärnid tegijaid just lakke hüppama pane. Kümnest võimalikust punktist 5,5 on üsna keskpärane, et mitte öelda kesine tulemus. Asja konks peitub arvatavasti selles, et niisugused veidrad lühenditest koosnevad veebilehed on teismeliste arvates lubjakate pärusmaa. Ja tuleb möönda, et teatud mõttes on neil õigus: miks peaks ports võõraid inimesi otsustama minu eest, mis on lahe ja mis mitte?