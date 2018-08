Tõelise lennukunsti ajalugu

Selle teadmise juures ei tohi unustada, et evolutsioon kulgeb alati lihtsamatest eluvormidest keerukamate poole. Nii pole Tartu ülikooli linnuökoloogile Marko Mägile mingi küsimus, kas enne oli muna või kana. «Filosoofile on see kena mõtteharjutus, aga loodusteadusliku haridusega inimesele on selge, et enne pidi olema muna,» teatab ta. «Kalad, roomajad ja kahepaiksed on kõik natuke varasemad tegelased kui linnud. Ja just roomajaid peetaksegi lindude eellasteks.»