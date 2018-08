Legendaarsed kartulikasvatajad on kaukaasialikult külalislahked

Juba veerand sajandit on talu leivanumber olnud kartul. Pikki aastaid olid Peegid esimesed, kes kevadel Viljandi turul värske kartuliga välja tulid. «Naljaga pooleks võib öelda, et kartuli pärast me omal ajal Kaukaasiast eestlaste külast Salmest Eestisse kolisimegi,» sõnab Endel Peek.