Mõned põhitõed lihtsalt ei aegu. Ameerika Ühendriikide XIX sajandi show-mees ja tsirkuseomanik Phineas T. Barnum jõudis järeldusele, et «There is no such thing as bad publicity» ehk vabas tõlkes «Räägitagu mida tahes, peaasi, et räägitakse», ning tegi ka kõik endast sõltuva, et kogu aeg ajakirjanduses figureerida.