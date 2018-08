Mis sa oled, kaasav eelarve?

Jäiga linnaomandi nõude kaotamises on raske midagi halba näha. Nii antakse ideede lendamisele rohkem ruumi, ilma et kaldutaks nonsenssi. Ent muutuste tuultes kõlavad juba järgmised ettepanekud, kuidas reegleid veelgi leevendada. Näiteks et hääletada võiksid saada ka Viljandi valla elanikud, kelle elu on laste kaudu linnaga tihedalt seotud. Iseenesest täiesti loogiline mõttekäik, kuid selle elluviimine eeldaks veelgi põhimõttelisemat otsust.