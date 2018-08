Viljandlased said enim kuldmedaleid

Klubide arvestuses küll paremusjärjestust ei määratud, ent medalistatistika näitab, et võistluste edukaimaks klubiks tõusis Viljandi sõudeklubi, korrates seitsme kullaga oma 2008. ja 2014. aasta tulemust. Nii hõbe- kui ka pronksmedaleid toodi Viljandisse kolm. Narva spordikool Energia kordas mullust edu, saades viis kulda. Pärnu sõudeklubi andis mullusega võrreldes kaks meistritiitlit ära, kogudes samuti viis kulda. Lisaks narvalastele võib rahule jääda Tartu, sest neli meistrikulda on selle linna sportlaste viimase kümne aasta suurim saak.