Juhtkiri. Sõnad ja teod

Niisugustel puhkudel võivad erinevad argumendid ühtäkki väga mõjusad tunduda. On näiteks situatsioon, et vaevu täisealised noored joovad pikal bussisõidul alaealiste kaaslaste juuresolekul alkoholi. Aga kõigil ei jõua ju kogu aeg silma peal hoida, eks. Ja pealegi: klassiõhtud, kooliekskursioonid ja lõpupeod on olnud aegade algusest need sündmused, kus paljud inimesed esimesi kordi kõvasti õlut, viina või mingit muud kangemat jooki tarvitavad.