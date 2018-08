«Viljandi lossimäed sobivad ekstreemjooksuks maastiku poolest väga hästi. Ma ütleks, et isegi liiga hästi,» lausus võistluse peakorraldaja Siim Ausmees spordiklubist Meie Liigume.

Ta kiitis selle paiga reljeefi ning ütles, et võib-olla on jooks osalejatele seetõttu natuke ülemäära raske, aga ekstreemjooks ei peagi kerge olema. «Teiseks: vaated on seal ägedad ja kindlasti atmosfäär ka.»