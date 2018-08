Repliik. Usu, aga ära orja

Kirjamees Ado Reinvaldil polnud usu kui holistilise sisekaemusega mingit muret. Poisiohtu Ado jäänud kord hobuseid hoides magama ja need läinud naabertalu vilja, kust peremees Ants Udsu nad kinni püüdnud. Suur olnud Ado ehmatus, kui ta üles ärgates hobuseid ei leidnud. Ta laskunud põlvili ja palunud pisarsilmil Jumalat, et too päästaks ta nahatäiest. Selle peale tulnud Udsu sead Reinvaldide talu kartulisse, kust Ado isa omakorda nood kinni nabis. Asi lahendati mõlema peremehe rahulikul kokkuleppel. Ado oli kindel, et Jumal on ta päästnud.