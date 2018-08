Mulgid pälvisid metsamajandamises tunnustust

Mulgimaa metsaomanik Mare Kunimägi on oma metsade majandamise usaldanud ettevõtjast poja Heini kätte. Talu ümber 76 hektaril laiuvatel metsakinnistutel on kõikjal näha peremehe kätt. Eriti paistavad silma noored puistud, mis on rajatud endisele põllumaale ja sooheinamaadele.

Koos metsamajandajate konkursi žüriiga arvutati kokku, et Kunimägede istutatud taimede hulk läheneb sajale tuhandele. Lanke on uuendatud ja metsa rajatud nii taimlast ostetud taimedega kui ka loodusest välja kaevatud väikeste taimedega. Eriti meeldejääv on 1999. aastal istutatud noor kuusik, mis rajatud vaid looduslikest taimedest. Heini Kunimägi põhimõtteks oma metsade majandamisel on proovida endast maha jätta igas mõttes väärtuslikum mets.

Kandidaatide juures hinnati nende viimaste aastate metsamajanduslikke töid ja muid metsa väärtustega seotud tegevusi. Arvesse võeti ka metsaomanike põhimõtteid metsade majandamisel, panustamist kogukonna ja maaelu arengusse ning traditsioonide hoidmisse.

Eesti erametsaliidu juhatuse esimehe Mikk Linki sõnul oli tänavusel konkursil mitu väga tugeva taustaga metsaomanikku ning parima metsamajandaja tiitli saaja üle arutati pikalt.

«On rõõm näha, et oma metsa jätkusuutlikult ja teadmispõhiselt majandavad metsaomanikud on valmis oma teadmisi ja kogemusi ka teistega jagama,» lausus Link. «Parimate metsamajandajate konkurss annab meile hea võimaluse neid tublisid omanikke esile tõsta, kuid ka ühiskonnale säästlikku metsamajandust lähemalt tutvustada.»

Eestis on üle 100 000 erametsaomaniku, kellel kõigil on metsa majandamisel oma eesmärgid ja põhimõtted. Et metsandus on üks Eesti majanduse alustaladest, on oluline, et metsaomanikud saaks oma metsa hoidmise ja jätkusuutliku majandamise eest tunnustatud.

2018. aasta parima metsamajandaja konkursi tulemused

Lauri Salumäe – 2018. aasta parim metsamajandaja (Lääne-Virumaa)

Maive Vaarpu – taimetundja metsaomanik (Hiiumaa)

EELK Ridala Püha Magdaleena kogudus – ühistegevust toetav metsaomanik (Läänemaa)

Ilmo Torn – laiahaardeline metsaomanik (Saaremaa)

Märt ja Oliver Koitmaa – tublid hobimetsaomanikud (Tartumaa)

Tornator Eesti OÜ – professionaalne metsamajandaja (üle Eesti)

Jüri Stroo – tubli püsimetsamajandaja (Lääne-Virumaa)

Mikk Vakkum – metsamajanduse tulevikutegija + Deskise eriauhind (Järvamaa)