Suure-Jaani lähistel asuva arhailise moega Pärna puhkeküla peremees Ain Arula on tänavuse sooja suvega väga rahul.

«Nädalalõpud on külastajaid täis, varasematel aastatel mul seda ei olnud. Boonusena tiksub rahvast ka nädala sees juurde,» sõnas ta. Lõviosa tulijatest on eestlased, välismaalasi on tema juures harva.