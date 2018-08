Pilistvere on väike küla Eesti südames, ent sealse pastoraadi ümber keeb elu ja toimetavad säravate silmadega noored. Üheskoos sporditakse, lauldakse, tantsitakse ja tehakse tööd. Igal nädalal on pastoraadis Andrease õhtud – tummistel koosistumistel juhivad koguduse noored Taizé palvusi, lauldes, musitseerides ja lugedes tekste. Pastoraadis valitsevad ebaeestlaslik rõõm ja kirg on mõnes Pilistverre sattunus tekitanud imestust. Nii ütles kord seda paika külastanu, et Pilistveres on koos otsekui mingi ususekt.