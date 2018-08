Juhtkiri. Segadus teadmata ajaks

Selleks, et Eesti liiklus oleks võimalikult turvaline, tuleb lisaks kõigele muule hoolitseda ka selle eest, et liikluskorraldus oleks võimalikult selge. See eeldab mitut asja. Näiteks lähtumist põhimõttest, et kui paljud autojuhid kipuvad sama koha peal eksima, siis järelikult ei ole põhjus neis. Õigustused stiilis, et märk selgelt ütleb, keelab, lubab või näitab, on sellisel puhul küünilised. Lõppude lõpuks on ju liikluskorralduse eesmärk tagada kõigi turvaline päralejõudmine, mitte tõestada õnnetuste hinnaga, kui paljud meist on tähelepanematud või puudulike teadmistega.