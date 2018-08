«Tund on jõukohane kõigile,» ütles treener Malle Meiesaar ja rääkis, et sel hooajal on õuetunde tehes ilmaga läinud kenasti. «Oleme kuuma üle elanud. Tundub ka, et viljandlastele sellised rannatreeningud suviti meeldivad. Mõni oli isegi pahane, kui ei saanud õigel ajal teada, millal need toimuvad.»