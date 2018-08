Öösel ja hommikul võib kõvasti vihma kallata

Eesti ilmateenistuse andmeil on kolmapäeva öösel pilves ilm ja kogu Eestis sajab vihma. Sadu võib kohati tugev olla ning on äikeseoht. Puhub valdavalt idakaare tuul kiirusega 3–9 meetrit sekundis. Sooja on 11–16 kraadi.

Homme päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest, kuid õhtuks jäävad sajuhood harvemaks. Õhk soojeneb kuni 22 kraadini.

Venelaste ilmaportaal Gismeteo pakub Viljandi kohta, et homme öösel kella kolme paiku öösel on sadu tugev ja sooja 14 kraadi. Hommikul kella üheksa paiku võib tulla veel natuke vihma, aga päeval ja õhtul enam mitte. Sooja lubatakse homme päevaks kuni 20 kraadi.

Norrakate ilmaportaal Yr lubab Viljandisse, et alates saabuvast keskööst kuni kella kuueni hommikul ulatub sajuhulk 27,6 millimeetrini. Seda on väga palju, arvestades asjaolu, et Viljandi augustikuu sajunorm on 90,5 millimeetrit.

Sooja prognoosivad norrakad Viljandisse homme ööseks 15 ja päevaks kuni 20 kraadi. Pärast kella kuut hommikul peaks vihm otsa saama.

Ameerika ilmamudelit kasutav portaal WeatherOnline ennustab samuti, et südaööst kuni hommikul kella kuueni on Viljandis tugev sadu. Saju hulka pole veebilehel ära toodud, aga tasub meeles pidada, et see portaal prognoosid Eesti sadusid harva tugevaks.