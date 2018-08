Karksi-Nuias tuleb kamapäev

Mulgi kama päev algab kell 15 ja kestab paar tundi. Nagu Kannistu rääkis, on mitu inimest oma õlule võtnud kamatoitude valmistamise ja tulemust saab degusteerida iga huviline. Meeles tasub muidugi pidada, et kõik hea saab varem või hiljem otsa. Nii et kel pole pakutavast just kama kaks, tasub kohale tulla pigem varem.