Festivalikorraldaja: rohkem naisi ruudulisse

Andres Villem on kantrimehe tiitli nimel võistelnud igal aastal, mil mõõduvõtt on Urissaare kantrifestivalil toimunud.

«Telk on juba autos ootamas ja ruudulisi särke ka kolm tükki,» ütles Andres Villem lisades, et Urissaare kantrifestivali stiil talle meeldib ning kantrimehe ja kantrinaise võistlusele on ta end juba ammu kirja pannud.