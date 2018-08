Ülimalt asjalikus, ent ometi vabas õhkkonnas aset leidnud laagri jooksul läbisid lapsed nelja päevaga põhjaliku treeningprogrammi, mille vältel tehti läbi 48 erinevat harjutust. Suurklubi treenerite selgituste kohaselt oli tegemist pallivaldamisele ja rünnakule suunatud treeninglaagriga. «Me oleme hispaanlased ja õpetame Hispaania jalgpalli,» märkis Ignacio Tarin. «Ja just seda Hispaania jalgpall tähendabki - me tahame, et pall oleks meie käes ja me tahame palju väravaid lüüa.» Hispaania treenereid assisteerisid meie oma Viljandi mehed, Tuleviku esindusmeeskonna mängijad ja noortetreenerid Gerdo Juhkam, Indrek Ilves, Janar Õunap ning Kevin Paavo.