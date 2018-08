Ma olen nõus, et ajakirjandus võib tunnetatava tasakaalu heade, neutraalsete ja halbade uudiste vahel kaotada. Teated õnnetustest, kuritegudest ja muust säärasest üksnes ei müü, nagu iga kriitik une pealt väita oskab, vaid need tulevad väga sageli ka ise kätte. Uudisväärtuslikud edulood ja muu selline tuleb seevastu umbes sama sageli endal üles leida. Niisiis tuleb toimetustes meeles pidada neid otsida. See on mõttelaadi küsimus.