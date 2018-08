Filmiarvustus. Viimase sekundi mees

Esimesest «Mission Impossible» filmist möödub tänavu juba 22 aastat. Tom Cruise oli siis kartmatut Ethan Hunti kehastades 34-aastane. Mõtlev inimene teeb siinkohal väikese arvutuse ja vangutab lihtsalt pead, kui kuuleb, et kinodesse on paisatud kultusfrantsiisi kuues film. No mida see pensionieelik enam teeskleb pilvelõhkuja serval rippumist? Aga võtke näpust. Maailma kuulsaim saientoloog on paremas vormis kui just «Ironmani» läbinud Raivo E. Tamm. Väidetavalt on värskeima osa «Võimatu missioon. Tagajärjed» («Mission Impos­sible. Fallout») märulistseenides just Tom Cruise ise see mees, kes mööda katuseid jookseb, langevarjuga maa ja taeva vahel liugleb või Pariisis Triumfikaare ümber tsikliga peenemaid piruette sooritab. Ei mingeid kaskadööre.