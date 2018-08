Repliik. Vabandust, kas ostsite pileti ka oma käekotile?

Iga päev bussiga sõites olen märganud, et tänu tasuta sõidu võimalusele on ühistranspordi kasutajaid tõesti juurde tekkinud. See on ju iseenesestmõistetav, sest sõit on ju prii. Bussis näeb nii suvepuhkust nautivaid koolilapsi, tragisid tööinimesi kui ka rõõmsameelseid pensionäre. Kõigile nagu oleks ruumi, kuid samas on minu arvates esile kerkinud üks tõsine probleem – põhjamaiselt kerge ülbus.