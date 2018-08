Sümboolne oli, et Andreas Kallaste tegi debüüdi Premium-liigas Tuleviku eest just oma endiste võistkonnakaaslaste vastu, ent enda sõnul polnud tal selles suhtes pingeid ega ka eeliseid. «Sellist juttu meil treeneriga polnud, et Pärnu mängijad on mulle tuttavad ja see oleks mulle väravas teatud eeliseid andud. Pigem pidin end Tuleviku treeneritele tõestama ja seda ma siis tegingi.»