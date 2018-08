Tuleviku hooaeg on jõudnud punkti, kus liigasse püsimajäämiseks on kindlasti vaja punkte ning kellelt neid veel võtta kui mitte kodus tabeli viimaselt. Võit Vapruse üle oleks kasvatanud eelviimasel kohal paikneva Viljandi võistkonna edu pärnakate ees kaheksale punktile ning teinud suure tõenäosusega omavahelise jõudude vahekorra selleks aastaks pöördumatult selgeks.