Küttepuiduturul pole lähiajal hinnalangust oodata

«Küttepuidu osas ei ole hetkel näha suurt hinnalangust. Suured lepingud, mis sõlmitud järgmiseks kütteperioodiks on hoopis teisest puust aastatagusega võrreldes. Samas ei maksa ka oodata lõputut hinnatõusu,» kirjutab Heiki Hepner Erametsakeskuse teise kvartali puiduturu ülevaates.

Nimelt on küttepuiduturul jätkunud mõõdukas, kuid pidev hinnakasv juba 2017. aasta algusest. Kui tänavu veebruaris ületas hind 30 euro piiri, siis mais ületas tihumeetri hind juba 31 euro piiri ja jõudis poolaastaks 31,39 euro tasemele. Tegu on taas uue hinnarekordiga. Aastaga on hind kasvanud 41,5 protsenti ja pooleteise aastaga ehk 2017. aasta algusest 54 protsenti.

Riigimetsast müüdav küttepuit on aga viimase kolme kuuga 2,3 protsenti odavnenud. Kuid aastataguse ajaga võrreldes on hind siiski 14,6 protsenti kasvanud.

Samal ajal hakkab paberipuiduturul hinnalagi kätte jõudma. Kui 2017. aasta lõpus olid paberipuidu hinnad väga head ning aastaalguses kasvasid veelgi, siis nüüd on võrreldes eelmise kvartaliga kasepuidu hind 1,9 protsenti langenud.

Okaspuu- ja haavapuidu hind on jätkanud kasvamist ning püstitanud taas uued hinnarekordid. Esimese kvartali lõpuga võrreldes on okaspuupuit kallinenud 4,3 protsenti ja haavapuit 1,4 protsenti. 2017. aasta juuniga võrreldes on hinnakasv aga väga-väga palju suurem. Kase- ja okaspuupuidu hinnakasv jääb 82–83 protsendi piiresse ning haavapuidul on see ligi 55 protsenti.

Ka riigimetsast müüdav paberipuit on kallinenud. Kvartaliga on enam kallinenud männipuit 38 protsendiga. Kasepuit on kallinenud ligi 32,5 protsenti, kuusepuit 29 protsenti ja haavapuit ligi 25,5 protsenti. Võrreldes 2017. aasta juuniga on männipuidu hind kasvanud lausa 122,6 protsenti. Kuusepuit on samal kallinenud enam kui 81 protsenti, kasepuit ligi 95 protsenti ja haavapuit ligi 65 protsenti.