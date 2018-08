Tegelikud juhid peavad hakkama tankistide kõrval vastutama

RAHANDUSMINISTEERIUMI maksukorralduse seaduse muutmise eelnõuga on kavas jõustada 2019. aasta jaanuarist muudatus, mille järgi võib lisaks maksukohustuslasele endale, tema seaduslikule esindajale, vara valitsejale või maksuesindajale nõuda maksuvõlga sisse ka isikult, kelle eesmärgipärase ja sihiliku tegevuse tulemusel on riigile põhjustatud maksukahju. Sellisel juhul vastutab tegelik juht tekkinud maksuvõla eest solidaarselt maksukohustuslasega. Kindlasti aga ei saa maksuhaldur tulevikus seetõttu lihtsustatud korras mis tahes maksuvõla olemasolu korral isikuid valimatult vastutusele võtta.

Kehtivas seaduses puudub võimalus nõuda sisse maksuvõlga isikult, kes ei ole äriseadustiku mõttes juriidilise isiku seaduslik esindaja, kuid kellel on ühingu üle tegelik mõjuvõim ja kes on ühingut täielikult või osaliselt kontrollides teinud maksuvõla põhjustanud toiminguid või tehinguid.

Ilmselt on muudatust valesti tõlgendatud. Seetõttu võib see tekitada avalikkuses segadust, nagu hakataks vastutusotsuseid tegema kõigi ühingutega seotud isikute kohta, kelle puhul on kahtlus, et nemad võivad olla andnud juhiseid maksukohustust mitte täita.

Ettevõtte majandusliku seisu järgi ollakse tihti valiku ees, kas maksta enne riigile, töötajatele või võlausaldajatele. Üldjuhul on see ettevõtja valik, keda eelistada. Rõhutada tuleb, et riigi ees lasuva maksuvõla tasumist on võimalik ajatada ja leppida kokku ajagraafik. Nii on võimalik jagada tekkinud maksukohustuse täitmine pikema perioodi peale ja üldises plaanis ei saa sellisel juhul rääkida ka maksuvõla tahtlikust tekitamisest. See eeldab muidugi, et maksukohustuslane ise näitab üles igakülgset huvi võlgnevus likvideerida.

MUUDATUS HÕLMAB eelkõige neid juhtumeid, mil maksukahju on tekitatud tahtlikult ja see pole tavapärane äririski realiseerumine. Tahtlust peab tõendama maksuhaldur. See välistab ühtlasi olukorra, et menetlust alustatakse liiga kergekäeliselt.

Kahtluse korral on nii maksukohustuslasel kui ka väidetaval tegelikul juhil õigus esitada omapoolseid selgitusi ja tõendeid, mis maksuhalduri seisukohti ümber lükkaks. Samuti ei saa selliseid menetlusi läbi viia automatiseeritud kujul ning teha maksu ja vastutusotsust ilma ametniku põhjaliku kaalutlusõiguse kohaldamiseta.

Muudatuse eesmärk on võtta vastutusele need isikud, kes tegutsevad tankistide taustal niinimetatud hallide kardinalidena, kasutades ametlikku juhti käepikendusena, et viia ellu oma pahatahtlikke eesmärke. Mõni inimene on kahjuks suhteliselt väikeste summade eest nõus olema tankistiks, teinekord endale arugi andmata, et selline tegevus kahjustab riigi huve ja tekitab kahju.

Ühtlasi on sellised inimesed tihti varatud, mistõttu pole vastutusotsuse tegemise korral neil võimalik tekitatud maksukahju korvata. Olukorras, kus ettevõte on varatuks tehtud ja formaalselt ettevõtet juhtival isikul vara puudub, on võimalused seda tegelikult kahju tekitajalt sisse nõuda piiratud.

Inimesed, kelle juhiste järgi tankistid tegutsevad, on üldjuhul väga hästi organiseeritud ja nende peamine eesmärk ongi pettuse teel isikliku kasu saamine. Sellisel juhul on põhjendatud, et ka nemad vastutaksid tekitatud maksuvõla eest.