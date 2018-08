Kui miski sümboliseerib noorte tänavakultuuri, siis on see kahtlemata rula. Rula on märgilise tähendusega. Sasipäised, iseteadvad rulatajad tänavatel on tõendus sellest, et linn on elujõuline. Kui rularataste klõbin summutab rulaatorite krägina, siis on tulevikuga kõik korras.