Vargad käisid majas pererahva und häirimata  

Politseisõiduk. Pilt on illustratiivne.

Viljandi politseijaoskond on oma sotsiaalmeedia lehele postitatud taete, millest selgub, et esmaspäeval käisid ühes Viljandi valla elamus öö varjus vargad. Juhtumi teeb eriti ebameeldivaks asjaolu, et samal ajal magas pererahvas kõrvaltoas rahulikku und.