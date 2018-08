Repliik. Kes soovis õlut puhtas klaasis?

Mitu head aastat tagasi sai Viljandi lokaal City üle Eesti kuulsaks, kui teenindaja tõi väikeste lastega einestanud naisele kühvli ja harja, et too põngerjate laua alla poetatud toidujäänused ära koristaks. See juhtum tuleb mulle iga kord meelde, kui mõnes söögikohas oma aastase lapse järelt suurema segaduse ära püüan klaarida. Mitte selleks, et ennetada kühvli ja harjaga kohtumist, vaid lihtsalt elementaarsest viisakusest jätta ümbrus maha samas seisukorras kui see oli saabudes.