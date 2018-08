Juhtkiri. Aktiivse puhkuse veedame kõik ...

Sel nädalal treenivad maailmakuulsa Hispaania jalgpalliklubi Valencia CF kuni 11-aastaste kasvandike juhendajad Viljandi vutilapsi. Asjatundmatul on raske isegi hoomata, millised on kuus korda Hispaania meistriks tulnud ning lisaks sellele mitu üleeuroopalist tiitlit võitnud klubi võimalused. Need on pehmelt öeldes avarad.