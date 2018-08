Loos oli juttu sellest, et terviseameti otsusega viidi Mulgi valla Karksi piirkonna endise perearsti Aive Jaaksoni nimistu üle Abja-Paluojja Peeter Kudule. Kui uudne korraldus oli kuu aega kestnud, ilmnes aga üsna suur transpordimure, sest graafikutest oli näha, et kella 11 ja 14 vahel ei sõida kahe linna vahel ühtegi bussi. Inimestel, kes auto asemel kasutavad ühissõidukit, tekib seetõttu palju tühja ooteaega. «Nuiast veel tulevad siia, aga kuidas siit minema saab – see on probleem kindlasti,» nentis Abja perearstikeskuse pereõde Urve Suvi.