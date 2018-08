Tartu ülikooli botaanikaaia botaaniku Kersti Tambetsi sõnul on ühed levinuimad taimed karuputked, mis inimestele vigastusi tekitavad. Mürgine Sosnovski karuputk on agressiivne ja vohav, kunagi toodi see põllumajanduskultuurina sisse, kuid nüüdseks on selle levikule pea võimatu piiri panna. Eesti oma taim Siberi karuputk on aga inimesele ohutu. Karuputked on suured ja võimsad ning Tambetsi sõnul tekivad kehale suured villid just taimemahlaga kokkupuutel.