Uus tennisekompleks tõestas end juba enne avamise hetke

Tennisekeskuse renoveerimise peamine eestvedaja Mark Orav märkis avamispeol, et tehtust ei võida mitte kitsalt Viljandi tennisistid, vaid ka siia tee leidvad spordituristid ning ka teiste spordialade esindajad. Nimelt rajati kompleksi juurde ühe soojaga ka jalgpallipuur ning Orav lisas, et hea läbisaamine on neil ka võrkpalluritega. Viljandi linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder täheldas aga veidi hiljem oma sõnavõtus, et tema pilgu läbi võiks keskus sobida ka käsipalluritele.