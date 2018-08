Valusalt õpetlik elu

Tõsielulistel faktidel põhinevad linateosed on üks täitsa omaette maailm. Nad sunnivad publiku kuidagi rohkem kohal olema ja emotsioone endast läbi laskma. Ekraanil toimuv on küll mõistagi kõigest lavastaja ja režissööri käeviibete järgi askeldavate näitlejate sooritus, aga kui kuklas tiksub teadmine, et kusagil on või olid inimesed, keda filmis lahtirulluvad sündmused on päriselt puudutanud, võivad vaataja kuklakarvad püsti kerkida küll. Eriti, kui film on hästi tehtud.