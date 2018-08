Vaevalt et ma puu üle uhkust tunneksin, kui oleksin selle lillepoest laitmatul kujul ostnud. Sain puukese endale mõni aasta tagasi väga täbaras seisus, sest pood oleks taime maha kandnud ja ära visanud. Võttis ikka aega ja tahtmist, et mandariinipuud alguses järjepidevalt kasta ja väetada, teadmata, kas sellest üldse asja saab ning kas selle otsas kunagi mõnda oranži vilja näen. Tegelikult kasvas see tugevaks üllatavalt kiiresti ning varsti ei vajanudki enam nii palju hoolt.