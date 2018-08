«Tallinlastel on ju hoopis rohkem raha. Nemad said siin folgil käies tasuta bussiga sõita, Viljandi inimene peab Tallinna üritustele minnes ühistranspordi eest täie rauaga tasuma,» sõnas Kase. Ta nentis samas, et maainimestel on tihti ka pealinna asja, sest suur osa riigiasutusi asub Tallinnas või Tartus. Tema meelest oleks ka seaduse silmis ausam, kui tasuta transport kehtiks terves Eestis.