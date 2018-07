Vihm tuleohtu ei kaotanud

Eesti tuleohuindeksi rekordi kohta ilmateenistus ametlikku arvestust ei pea. Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbi on arhiiviandmetest järele uurinud, et alates 1991. aastast on tuleohu indeksi tipp olnud 20 581. See fikseeriti 2002. aasta septembris Valgas.