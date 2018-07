Pühapäeval tuleb kaunilt kuum ilm

Eesti ilmateenistus teatas laupäeva pärastlõunal oma kodulehel, et pühapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool võib kohati hoovihma tulla ja pikne paukuda. Puhub ida- ja kagutuul kiirusega 4–10 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja lubavad sünoptikud 29–34 kraadi.

Venelaste ilmaportaal Gismeteo pakkus homseks Viljandi kohta, et terve päev ei paista taevas pilveraasugi ning õhusoe kerkib 32 kraadini. Mõni tund hiljem oli oodatav maksimaalne õhutemperatuur alandatud ühe pügala võrra, 31 kraadini.

Ameerika ilmamudelil põhineb WeatherOnline ennustas, et Viljandis võib äikesvihma tulla pühapäeva öösel, aga hiljemalt hommikul kella kuueks saab see läbi. Saju tõenäosuseks pakuti 45 protsenti. Päeval on taevas selge või vähese pilvisusega ja sooja tuleb 30 kraadi.