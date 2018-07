Heimtali muuseumis avati näitus

Väljapaneku uurimistöö allikaks on 1927. aastast kuni II maailmasõjani ilmunud ajakiri Taluperenaine, mis adresseeris oma lugejaskonda nii arhitektuursetel ja sisekujunduslikel teemadel kui ka elustiili ning argielu küsimuste osas. Näituse eesmärk on tagasi vaadata modernismi mõjule Eesti Vabariigis 20. sajandi esimestel kümnenditel ning luua ajakirjas leiduva ainetel arhitektuurseid makette igapäeva elu stseenidest, mis tegelikult toimumata jäid.

Väljapaneku autorid on arhitektid Laura Linsi ja Roland Reemaa, kelle huviks on uurida argielulisi keskkondi läbi kunstiliste ja arhitektuursete meetodite. Näitus valmis koostöös William Le Gresley ja Kadri Väljastega.

Roland Reemaa ütles Sakalale, et näituse idee sai alguse sellest, kui Anu Raud tutvustas Taluperenaise ajakirju.

«Leidsime neis 20. sajandi alguse eesti talupidaja kui modernse inimese,» lausus ta. «Meid arhitektidena paelus väga, kuidas see ruumiliselt väljendub ja mis on need vahendid – tubade jaotused, mööbel, dekoratsioonide ning muu sarnane, millest näitus ka inspireeritud on.»