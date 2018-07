Rannavalve kutsus ujujaid korrale, puhkaja tõi ekselnud põnni veest välja

Turvafirma G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja nentis, et poid tähistavad ujumisala, ning nendest kaugemale ujujaid ja seal hätta sattuvaid inimesi on vetelpäästjatel väga raske märgata.

Samuti tuli vetelpäästjatel inimestele korduvalt meelde tuletada, et alkoholi rannas juua ei tohi ja purjus peaga vette minemine on ohtlik.

«Reede õhtul ja ööl vastu laupäeva käis Viljandi järve rannas üle 150 inimese. Rannavalve kiidab rahumeelseid folgilisi, kes purjuspäi vette ei kippunud. Mõni rannaline küsis vetelpäästjalt viisakalt, kas jalad võib vette kasta, et end natuke jahutada. Seda rannavalvur loomulikult lubas, aga hea meel on selle üle, et paljud öisel ajal randa tulnud saavad aru purjus peaga ujumise ohtlikkusest,» rääkis Raja.

Täna hommikul tuli rannalistele meelde tuletada, et klaastaaraga randa tulla ei tohi ja alkoholi joomine on seal samuti keelatud.

«G4S rannavalvurid tuletavad meelde, et väikeste laste rannas kas või hetkeks omapäi jätmine on ülimalt ohtlik. Laste eest vastutab rannas lapsevanem,» lisas Raja. «Vetelpäästjad toovad igal suvel veest välja lapsi, kes on ujudes hätta sattunud ja kelle vanemaid läheduses pole. Kaheaastane uppumisohus laps pole võimeline ka ise abi kutsuma. Rannavalvurid tänavad tähelepanelikku naist, kes üksi jäetud last märkas ja ta kohe rannavalvurite juurde tõi.»