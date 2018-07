«Mina ja Mina» on Saksa kirjaniku Katja Riederi raamatu «Trüffel ja Rosalie» ainetel valminud lavastus, mille peateema on iseendaks jäämine. Lavastus on täis mõtlemapanevaid olukordi ja mängulisi lahendusi. Selles jooksevad paralleelselt kaks lugu, mis ühel hetkel omavahel põimuvad. Näidend räägib sõprusest ja püüdmisest kellelegi meeldida, kuid peamine, mida loo esitajad Kärt Reemann ja Jaanus Kask püüavad lastele öelda, on tõsiasi, et alati tuleb jääda iseendaks.