Kodupakiautomaat CleverPod on leiutis, mis ettevõtte arvutites ja ruumides sündis juba mõnda aega tagasi, aga nüüd hakkab ta seda Tallinnas ja Viljandis katsetama. Kolmapäeval teatas Omniva, et asub kodust pakikappi proovima Viljandis. Juba kuu aega on käinud katsetused Tallinnas ja selle ümbruses ning seal toovad Coopi ja Selveri kullerid pakikapi termokasti veebipoest ostetud toidukraami.