Poisiohtu mees rajas mõnusa pesa

74-aastane Enno Lehestik sõnab, et kui ta 1968. aastal Suure-Jaani jõudis, tekkis tal kohe mõte maja ehitada. „Ema ütles mu majaplaanist kuuldes, et mis ehitaja sellest poisikesest ikka on. Olin toona alles 24-aastane. Vastasin, et mul oli koolis käsitöö viis.“ Lisaks oli tal trumbina välja käia asjaolu, et Paide kutsekoolis õppides pälvis ta koolisisestel võistlustel parima lukksepa tiitli. „Saingi hakkama, käsitöö on mulle lapsest saadik meeltmööda olnud. Õppisin ise, nõu sain ka õemehelt. Väiksemaid apsakaid tuli ikka ette, aga oma vigadest õpibki kõige paremini.“