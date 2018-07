Repliik. Läti õlu on parem!

Õhtuti olen erinevaid Läti õllemarke pruukinud ja avastanud, et kõik ostetud humalaveed on väga head. Minu absoluutseks lemmikuks on kujunenud Lacplesis, mis on saanud nime sealse rahvuskangelase järgi ja mis tõlkes tähendab Karutapjat. Mesikäppade kallale see rüübe mind ei aja, aga tuju teeb heaks küll. Minu arvates on lõunanaabrite õlled isegi paremad kui Eesti omad.